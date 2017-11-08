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Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması
MHP lideri Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarına ABD'den cevap veren Başbakan Yıldırım, "Düşünülebilir" dedi.
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