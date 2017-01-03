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Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

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Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı
AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "terör övgüsü" içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulunarak, "Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir" dedi.

Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına değinen Yıldırım, "İstanbul'daki saldırı seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak isteniyor" dedi.

"Terörün bu provakatif oyunları bizi yanıltmasın Ortaköy'de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrübe ediyoruz" diyen Yıldırım'ın sosyal medya konusunda bir uyarısı oldu.

"Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz."

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