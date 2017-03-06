Yıldırım'ın bahsettiği abidik gubidikler kim?

Başbakan Yıldırım'ın "Abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş" sözleri geniş yankı uyandırdı. İşte Yıldırım'ın bahsettiği Cumhuriyet Dönemi'ndeki Başbakanlık yapmış o isimler...

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün referandum çalışmaları için gittiği Sinop'ta ilginç bir açıklama yaptı. 16 Nisan’da yapılacak olan Başkanlık referandumuna ilişkin detayları anlatan Binali Yıldırım mevcut sistemi “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş” sözleriyle eleştirdi. Yıldırım’ın ‘abidik gubidik Başbakan’ tanımı gözleri siyasi tarihimize çevirdi. Siyasi tarihimizde şimdiye kadar 27 farklı isim Başbakanlık görevinde bulundu.

DARBE DÖNEMLERİ HARİÇ

Darbe dönemleri ve Binali Yıldırım gibi ‘seçilmeden atanan’ birkaç istisna hariç hemen hepsi bu koltuğa seçimlerle geldi. Yıldırım’ın mensubu olduğu AKP’de de şimdiye kadar 4 isim bu koltukta oturma şansını yakaladı. 2002 yılından beri AKP’den sırasıyla; Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğah, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım Başbakanlık makamında bulundu.

BİNALİ YILDIRIM VE YILDIRIM AKBULUT İSTİSNA

Demokrasi tarihinde Binali Yıldırım ve Yıldırım Akbulut gibi isimler ise ‘seçimsiz Başbakan’ oldu. Hatırlanacağı gibi Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu liderliğinde 1 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar olara çıkan AKP hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunurken, genel başkan adayı olmuş ve seçilmesinin ardından yeni kabineyi kurmuştu. Yıldırım gibi Anavatan Partisi iktidarı döneminde Yıldırım Akbulut da Turgut Özal’ın 1989 yılında Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından partisinin genel başkanı olmuş ve ‘otomatikman’ Başbakan olmuştu.

27 İSİM BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA OTURDU

Cumhuriyet tarihinde birçoğu, birden fazla olmak üzere 27 isim Başbakanlık görevinde bulundu. İşte ilk Başbakanlık koltuğuna oturuş sırası itibariyle o isimler: İsmet İnönü, Fethi Okyar, Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü, Süleyman Demirel, Nihat Erim, Ferit Melen, Naim Talu, Bülent Ecevit, Sadi Irmak, Bülend Ulusu, ,Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu

Binali Yıldırım.