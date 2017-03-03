Yıldırım'ın uçağı acil iniş yaptı

Başbakan Yıldırım'ın uçağı yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yıldırım'ın Bartın mitingi iptal edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı yoğun sis nedeniyle Bartın'a inemedi ve Zonguldak'a zorunlu iniş yaptı. Yıldırım'ın Bartın mitingi iptal edildi.

SİNOP'A GEÇİŞ YAPTI

Başbakan Yıldırım, bugün Bartın ve ardından Sinop'ta mitinglere halka hitap edecekti. Ancak Yıldırım, Bartın'a gelişinde Çaycuma Havaalanı'na sis nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, Sinop'a geçiş yaptı.