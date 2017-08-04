Yıldız Hamidiye Camisi ibadete açıldı

Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yıldız Hamidiye Camii, İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi.

"Ezanları susturmaya, bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diyen Erdoğan, "Camilerimiz ve mescitlerimiz, okunan 5 vakit ezanlar, kılınan namazlar ve hutbeler sebebiyle İslam'ın alamet-i farikasıdır” ifadelerini kullandı.