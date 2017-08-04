Bugünkü YENİÇAĞ »

Yıldız Hamidiye Camisi ibadete açıldı

»
Yıldız Hamidiye Camisi ibadete açıldı
Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

1885 yılında Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yıldız Hamidiye Camii, İstanbul için müstesna bir eserdir" dedi. 

"Ezanları susturmaya, bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diyen Erdoğan, "Camilerimiz ve mescitlerimiz, okunan 5 vakit ezanlar, kılınan namazlar ve hutbeler sebebiyle İslam'ın alamet-i farikasıdır” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yıldız Hamidiye Camisi ibadete açıldıYıldız Hamidiye Camisi ibadete açıldıYıldırım'dan ilginç açıklamaYıldırım'dan ilginç açıklamaAyhan Oğan’ın sözlerine tepki yağıyorAyhan Oğan’ın sözlerine tepki yağıyorCHP'den enflasyon tepkisiCHP'den enflasyon tepkisiPolis Akademisi sorularının sızdırılmasına yönelik operasyonPolis Akademisi sorularının sızdırılmasına yönelik operasyonFETÖ sanıklarının giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu!FETÖ sanıklarının giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu!Medya Arkası (04.08.2017)Medya Arkası (04.08.2017)Suriyeli öğrencileri İmam Hatiplere yönlendireceğizSuriyeli öğrencileri İmam Hatiplere yönlendireceğizTBMM’ye füze sistemi mi kurulacak?TBMM’ye füze sistemi mi kurulacak?Altaylı: "MİT'e operasyon düğmesine Hüseyin Gülerce bastı!"Altaylı: "MİT'e operasyon düğmesine Hüseyin Gülerce bastı!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti