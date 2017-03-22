Yıldız İşletme Kulübü, 'Digital Z' etkinliği düzenledi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız İşletme Kulübü olarak 14-15 Mart'ta 'Digital Z' etkinliği düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü, bu yıl ilk kez düzenlemiş olduğu Digital Z etkinliği ile büyük ilgi topladı. 14-15 Mart tarihlerinde Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, dijital dünyanın liderlerinin ve sosyal medyayı etkili kullanan popüler isimlerin katılımıyla 2 gün boyunca toplamda 6 oturum gerçekleşti. Her oturum için sertifika verilen Digital Z’te, konsepte uygun olarak her oturum sonunda çekiliş ile bir şanslı kişiye tablet hediye edildi.

BASKETBOL YORUMCULUĞUNDAN LEAGUE OF LEGENDS SUNUCULUĞUNA

Etkinliğin birinci gününün ilk oturumunda Kaan Kural ve HWA Gaming LoL E-Spor takımı ağırlandı. Kaan Kural ve HWA takımının ortak noktası olan League of Legends, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu geniş bir kitle tarafından oynandığından fazla ilgi gördü. E-Spor’un gelişiminin ve popülerliğinin sırlarını anlatarak konuşmasına başlayan Kural, basketbol yorumculuğundan League of Legends sunuculuğuna geçiş sürecinden bahsetti. Yeni mesleğine kolay alışmasında profesyonel bir analizci ve yorumcu olmasının fayda sağladığını belirtti. Kaan Kural’dan sonra HWA Gaming oyuncularına yöneltilen sorularla eğlenceli ve samimi bir sohbet ortamı sağlandı. Oturum sonunda Kaan Kural ve HWA Gaming oyuncularına fidan bağış belgesi, Proje Lideri Okan Çelik tarafından takdim edildi.

“O İŞİ, EN İYİ NASIL YAPARIM?”

Digital Z etkinliğinin ilk gününün ikinci oturumunda Webtures kurucusu ve SEO Uzmanı Kaan Gülten, katılımcılarla buluştu. Girişimcilik hakkında kısa bilgiler vererek konuşmasına başlayan Gülten, bu işe nasıl başlamış olduğundan bahsetti. Çeşitli markaların ne şekilde kısa sürede büyüdüğüne değinen Gülten, reklamların algıdaki etkisi üzerinde durdu. Web sitelerinin arama motorlarında nasıl üst sıralara çıkarılabileceğine, bunu yaparken hangi kelimelerin daha çok kullanıldığına ve başka nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti. Bir işe başlarken nasıl daha çok para kazanırım diye düşünerek değil de o işi en iyi nasıl yapabilirim diye düşünülmesi gerektiğini, bu şekilde düşünmenin beraberinde parayı da getireceğinin altını çizdi. Oturumun sonunda katılımcılara kendi yazdığı iki kitabı hediye eden Gülten’e Proje Lideri Okan Çelik tarafından fidan bağış belgesi takdim edildi.

“ANLATACAKLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE AKTARMAYA ÇALIŞTIK.”

Birinci günün üçüncü oturumunda YouTube Kafalar kanalından Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı katılımcılar ile buluştu. Sözlerine takipçi sayılarını artırma sürecinden bahsederek başlayan Özyurt, Yasin ve Hancı: “Biz sosyal medyada belirli bir başarı yakaladık. Başlarda yedi saniyelik Vine’lar çekiyorduk. Ardından Instagram’da etkin olmaya başladık. Otuz saniyelik ve bir dakikalık videolar çektik. Anlatacaklarımızı en iyi şekilde aktarmaya çalıştık.” dedi. Katılımcılardan gelen, “İleride film çekmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna: “Şu an hamız. Biraz daha piştikten sonra yaz mevsimine bir film düşünüyoruz.” yanıtını verdiler. Son olarak YouTube videolarının ilginç olmasının gerekliliğini vurguladılar ve Proje Lideri Tayfun Dirinda’nın fidan bağış belgelerini takdimiyle oturum sona erdi.

MELEK YATIRIMCI SİNAN GÜLER DE DIGITAL Z’TEYDİ!

Etkinliğin ikinci gününün ilk oturumunda Milli Sporcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler de Digital Z’teydi. Sıradan bir internet kullanımından sonra özellikle internet ortamını hem girişimci hem yatırımcı bakış açısıyla takip ettiğini belirten Güler, kendisinin şahsen çok aktif olmasını gerektirmeyecek yatırımlara öncelik verdiğini belirtti. Yatırım yaparken kendi ilgisini çekip katkıda bulunabileceği, fikir sunabileceği ve mentorluk yapabileceği girişimlere öncelik verdiğini açıkladı. Lastikpabuc.com'un ilk yatırımı olduğunu söyleyen Sinan Güler, şirketin kapanmasından ders çıkardığını ve buradan kazandığı tecrübeyi yeni yatırımlara aktardığını açıkladı. BIC üyesi olduğunu ve BIC'nin yaptığı üç yatırıma dahil olduğunu açıklayan Güler, bunların hızlıçeviri, Bionluk, connected2.me olduğunu dile getirdi. Katılımcıların sorularını cevaplayan Güler, genç girişimcilere tavsiyelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.