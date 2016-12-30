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Yılın kazananları kaybedenleri...

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Yılın kazananları kaybedenleri...

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kanallarda bir yıl içinde ne diziler, ne yarışmalar geldi geçti. İzleyicinin beğeni kriterleri de yıl içinde sıkça değişkenlik gösterdi. Tüm bir yılı göz önüne aldığımızda, TRT 1’in “Diriliş Ertuğrul” dizisini yılın en başarılı yapımı olarak değerlendirebiliriz. Yarışmalarda ise öne çıkanlar TV 8’inkiler... “Survivor” yılın ilk bölümüne damgasını vururken, “O Ses Türkiye”nin de en azından kanalın beklentilerini karşıladığını söylemek mümkün. Yılın ilk yarısında parlak sonuçlara imza atan “Paramparça”, “Poyraz Karayel” ve “Kiralık Aşk” gibi dizilerin yeni sezonda hızlı bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Buna karşılık “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Arka Sokaklar” gibi diziler ilgi odağı olmaya devam etti. Yenilerden ise “Anne”, “İçerde”, “Vatanım Sensin”, “Cesur ve Güzel”, “Aşk ve Mavi” ve “Kalbimdeki Deniz”in şimdilik beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz.

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