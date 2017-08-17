Yıllık izin
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Değerli okuyucularım; yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağımdan, yazılarıma bir süre ara veriyorum.
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