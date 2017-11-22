Yılman, "Ebru Gündeş'in her şeyden haberi vardı"

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Zarrab davasına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasının kurgu olduğunu savunan Yılman, "Eşi Ebru Gündeş’in de bu olan bitenlerden haberi vardı" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarlarından Sevilay Yılman ABD'de tutuklu bulunan ve itirafçı olacağı iddiaları konuşulan Reza Zarrab için çarpıcı bir iddiada bulundu.

ABD'de tutuklanma olayının kurgu olduğunu savunan Yılman, bir kaynağına dayandırarak kaleme aldığı yazısında "Kendisine ve çizilen plan çerçevesinde de yola çıkıldı hep beraber! Eşi Ebru Gündeş’in de bu olan bitenlerden haberi vardı" dedi.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Tabii bir şeyin altını önemle çizmem gerekiyor. Benim, Zarrab’ın Türkiye’ye kurulan kumpasın en büyük malzemesi olmayı kabul ettiğini düşünmem bir tesadüf filan değil elbette. Bunun böyle olduğu güvenilir bir istihbaratçı kaynağımdan daha o zamanlar kulağıma üflenmişti.

Ancak o tarihlerde yazı yazabileceğim bir köşem olmadığı için kullanamamıştım bu bilgileri, ama sonradan konu yeniden gündeme gelince ve Habertürk’te bir köşem olunca tarafıma aktarılan o ilk bilgileri siz okurlarımla aynen paylaştım.

İddiaya göre, 'Zarrab, İran’a olan borcundan dolayı can güvenliği korkusu yaşıyordu... Ortağının idamla yargılanmasının ardından kendisinin de başına büyük bir bela geleceğini ve Türkiye’nin de bu belayı defetmesinin çok mümkün olmadığını biliyordu.

Onun için en sağlam, en güvenilir şey, ABD’nin gözetiminde olmaktı ve bu nedenle de kendisini ABD’ye teslim etti.

CIA’nın organize ettiği bir ekip, Türkiye’ye gelip Zarrab’ı tutuklayacak sürecin nasıl olacağını ve yol haritasını tek tek anlattı kendisine ve çizilen plan çerçevesinde de yola çıkıldı hep beraber!

Eşi Ebru Gündeş’in de bu olan bitenlerden haberi vardı ve o yol haritasının dört dörtlük hayata geçmesi için de ailece ABD’ye tatile gidiyormuş süsünü birlikte planlamışlardı.'"