AKP'li bir kaynakla konuştuğunu söyleyen Habertürk gazetesi yazarı Yılman, "Erdoğan istifalar sebebiyle oluşan algının partiye zarar verdiğinin farkında, bundan dolayı da mutsuz" sözlerini aktardı.

Hükümet'e yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, belediye başkanlarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istenen istifalara yönelik olarak, "Yeni istifaların istenmeyeceğini" söyledi.

AKP'li bir kaynakla konuştuğunu söyleyen Yılman, "Erdoğan istifalar sebebiyle oluşan algının partiye zarar verdiğinin farkında, bundan dolayı da mutsuz" sözlerini aktardı.

Yılman'ın "Hangi büyükşehir belediyelerinin istifası yolda?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le yaptığımız sohbette, “Sizin de istifanız istense ne yaparsınız?” sualime “İması dahi yeter!” şeklinde karşılık vermesi, bayağı bir gündeme oturdu. Öyle oturdu ki; bu açıklamanın ardından Türel’in istifasının gerçekten de istendiği ve onun da önlem alma gayretiyle bu açıklamayı yaptığı yönünde saçma sapan yazılar yazıldı.

Türel’in, “İması bile yeter istifa etmem için” sözlerini gündeme taşıyan gazeteci olarak bu hususta birkaç şey yazmam gerekiyor. Birincisi şu: Bir kere, herkes emin olmalı ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türel’in istifasının istendiği yönündeki haberlerin tamamı palavra! Bunu rahatlıkla yazabiliyorum, zira yazmadan evvel bizzat Cumhurbaşkanı’nın etrafını kolaçan edip işin aslını öğrendim. Hülasa, yok böyle bir durum! Söz konusu dahi değil!

"HAKSIZ SALDIRI"

İkinci husus ise şu: Türel’e yapılan haksız saldırılar. Üzüldüm. Çünkü onun bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Son derece medeni ve samimi bir insan Menderes Türel ve aslında söyledikleriyle tam da kendisine yakışan bir tutum sergiledi. “Bu konuya girmeyelim lütfen” deyip pas da geçebilirdi. Ama yapmadı. Uzun sohbetimizin tamamını yazamadım takdir edersiniz ki ama sohbet boyunca şuna emin oldum, gerçekten de yarın bir gün istifası istense Türel o koltukta bir saniye bile oturacak bir kişi değil! Çünkü nerede olduğunun, nasıl bir partide siyaset yaptığının bilincinde: “Beni Antalya halkının tercihine sunan Genel Başkan’ım ve partimin yetkili kurullarıdır. Eğer ben bu tercihe layık olamamışsam, yani onları zora düşürecek bir performans koymuşsam, istifa etmemi istemeleri de gayet doğal bir durumdur! Ha direnmek de mümkün tabii. İtiraz etmek de mümkün ama ben o tıynette bir insan değilim. İstenmediğim bir yerde, yetkide asla ve katiyen durmam!”

Türel’in bu duruşunu Antalya halkının iradesine saygısızlık olarak yorumlayanlar da oldu. Ben onlara da hak veriyorum. Sonuçta Antalya halkının bir kısmı da sırf Türel aday olduğu için oy vermiştir AK Parti’ye. Fakat Türel’in bulunduğu mevzi açısından baktığınızda ona hak vermemek büyük adaletsizlik olur. Tamamen bu cümleleri kurmadı sohbetimiz esnasında ama sonuç olarak şunu demek istediğini sanıyorum:

“Bağlı bulunduğum, üyesi olduğum partinin yönetim anlayışı, alt/üst ilişkisi net bir biçimde ortada. Ben bu anlayışı kabul ettiğim için bu partide bu konuma gelmişim. Eğer reddediyorsam, kabul etmiyorsam bu zihniyeti o zaman gereğini yapmak durumundayım ve partiden ayrılmalıyım. Ayrılabilirim... O da olabilir ama benim anlayışımda yolda at değiştirmek yoktur! O nedenle bulunduğum partinin kural ve ilkeleri doğrultusunda gereği neyse onu yaparım!”

"BİZCE İSTİFA YOK"

Bu arada bir konuya değinip öyle bitireyim yazımın bu bölümünü. Bazıları Türel’le birlikte 7 büyükşehir belediye başkanının daha istifasının istendiğini yönünde iddialar ortaya attı. Ben de bu iddiaların peşine düştüm. Çok yere, çok kişiye sordum ama size en güvendiğim kaynağımdan aldıklarımı aktarmak istiyorum. Diyor ki o kaynağım:“Büyükşehirlerle ilgili yeni istifaların isteneceğini sanmıyorum. Öyle bir niyet olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya dökülmüştü açık açık. Bizce yok! Olmaması da gerekiyor. Çünkü herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanı da istifalar sebebiyle kamuoyunda oluşan algının partiye epeyce zarar verdiğinin farkında ve bundan dolayı da mutsuz. Hal böyleyken, yeni istifaları gündeme taşıyıp kamuoyunda yeni tartışmalara müsaade ederek yeni zarar kapılarının açılmasına izin vermez! O yüzden söz konusu iddiaların doğru olmadığını düşünüyor ve dahası buna inanmak istiyoruz...”