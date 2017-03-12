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Yılmaz "Arif ve 216" filmi için aradığını buldu

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Yılmaz "Arif ve 216" filmi için aradığını buldu
Cem Yılmaz merakla beklenen filmi "Arif ve 216" için başrol kadın oyuncusu olarak Seda Bakan'ı seçti.

G.O.R.A’ ve ‘A.R.O.G’da Özge Özberk’le kamera karşısına geçen Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Arif ve 216’da kadın başrol oyuncusu olarak Seda Bakan’ı seçti.

216 rolünde yine Ozan Güven’in yer alacağı filmin çekim ve vizyon tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

 

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