Yılmaz: Bayrak olayı Kürt seçmene mesaj!

Peşmerge başı Barzani'nin Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında direğe asılan paçavrayı CHP'li Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Kürt seçmene mesaj olarak yorumladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peşmerge başı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretinde, paçavranın Atatürk Havalimanı'nda direğe çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu: "Barzani, her seçim öncesi Türkiye'ye davet edilerek AKP tarafından muhafazakar Kürtlerin oylarının sandığa devşirilmesi stratejisine girildiğini ve bu konuda benzer şeyin ortaya çıkacağını söylemiştim. Bu bayrak olayı tamamen referandum öncesi Diyarbakır ve diğer illerimizdeki muhafazakar Kürt seçmene mesaj. Barzani daha önce de gelmişti ve başka mesajlar verilmişti"