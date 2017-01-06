Yılmaz: "Bu yeni düzen rahatlarını bozacak!"

AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemi"nde en fazla değişen parti olacağını belirterek, "Bu yeni düzen rahatlarını bozacak." dedi.

AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, "BUNA EVET DİYENLER İHANET EDİYORLAR" DİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Buna evet diyenler ihanet ediyorlar" şeklindeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"CHP’nin rasyonel bir değerlendirme yapmadığını, duygusal tepkiler verdiğini düşünüyorum. Komisyona da gittim, oradaki tartışmaları da izledim. CHP’nin 30 maddede yaptığı bir çalışma var, onu da inceledim. CHP’nin siyaset tarzı ve psikolojisiyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Alışılageldik bir düzenleri var. Belli bir oranda oy alıp Meclis’te hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu yeni düzen rahatlarını bozacak. Daha farklı politikalar geliştirmek zorunda kalacaklar. Yüzde 50’yi hedeflemek durumunda kalacaklar. Daha farklı toplumsal kesimlere CHP açılmak zorunda kalacak. Bunu göze alamıyorlar, diye düşünüyorum. Bugünkü siyasetleriyle devam ederlerse, iktidar olma şansı bulamazlar."

EN FAZLA CHP DEĞİŞECEK

CHP'nin bu sistemde en fazla değişen parti olacağına inandığını ifade eden Yılmaz, partinin yüzde 50'yi hedeflemek zorunda kalacağına dikkati çekti.

CHP'de "bizden hiçbir zaman cumhurbaşkanı seçilmez, biz hiçbir zaman mecliste çoğunluk olamayız" şeklinde bir psikoloji olduğunu dile getiren Yılmaz, CHP'nin kendi kurguladığı bir hayaletle savaşan bir görüntüsü bulunduğunu söyledi.

Diktatörlüğün söz konusu olmadığını tam aksine milli irade ve sivil iradenin güçlendiğini dile getiren Yılmaz, milletin tercihlerinin güçlendirildiğini kaydetti.