Bugünkü YENİÇAĞ »

Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

»
Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyleyen vatandaşa yanıt verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Balıkesir'in Erdemit ilçesine gitti.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan Erol Özgüneş Büyükerşen'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi.

"BAKALIM ADAY GÖSTERECEKLER Mİ"

Tebessüm eden Büyükerşen ise “Yapmazlar” derken, Özgüneş “Yaparlar. Kemal Bey vazgeçti. ‘Ben yokum’ diyor. Başbakan olmak istiyor" dedi. Büyükerşen “Bakalım gösterecekleri mi aday?” dedi.

"BANA NE GÖREV VERİLİRSE ONU YAPARIM"

Büyükerşen sözlerinin devamında şunları söyledi; “Ben şimdiye kadar hiç aday olmadım. Bana verilen görevi yaptım. Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım.”

Büyükerşen, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından Kazdağları’nı gezip incelemek için yakın zamanda yeniden geleceğini söyleyerek, Balıkesir’den ayrıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!""Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum""Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum""Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor""Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor"Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"Millet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?Millet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?Mutlu partizanlığın formülü!Mutlu partizanlığın formülü!Başbakan Yıldırım'dan partisiyle ilgili önemli açıklamalarBaşbakan Yıldırım'dan partisiyle ilgili önemli açıklamalarErdoğan: Çok köklü bir değişime ihtiyacımız varErdoğan: Çok köklü bir değişime ihtiyacımız varMHP'nin gündemi: Plajlarda alınan yüksek ücretMHP'nin gündemi: Plajlarda alınan yüksek ücret
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti