Yılmaz: Feriştahınız gelse korkmuyoruz!

Türkiye'nin tek adam rejimine sürüklendiği söyleyen CHP'li Yılmaz, "Feriştahı gelse korkmuyoruz. Vereceğimiz bir canımız kaldı onu da demokrasi uğruna sandıkta vermeye hazırız" dedi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İzmir Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'nde düzenlenen 'Dış Politika Açmazında Başkanlık Tartışmaları' adlı panelde konuştu. 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Hayır' oyu kullanacakları terörle eşleştirmenin yapılabilecek en büyük ahlaksızlık olduğunu belirten Yılmaz, "Diyelim Hayır oyları daha çok çıktı. Bu insanları hapse mi atacaksınız?" dedi



MAĞDUR EDEBİYATI YAPARAK İKİYÜZLÜ DAVRANIYORLAR

Yılmaz, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de demokrasinin normalleşmesi için adımlar atılması gerekirken, AK Parti'nin siyasi dikta peşine düştüğünü öne sürdü. İktidarın mağdur edebiyatı yaparak halka ikiyüzlü davrandığını savunan Yılmaz, "Hayır oyu verecek insanları terörle eş koşmak bu insanlara yapılabilecek en büyük ahlaksızlıktır. Diyelim hayır oyları daha çok çıktı. Bu insanları hapse mi atacaksınız." diye konuştu.

VERECEK BİR CANIMIZ VAR

"Bıçak kemiğe dayandı. Bu sistem kabul edilirse geri dönüşü olmayan bir yola gireriz" diyerek endişelerini dile getiren Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak oylamanın demokratik kazanımları sıfır olan bir girişim olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi'nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu'nun, Türkiye'nin tek adam rejimine sürüklendiği, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun olduğunu belirten raporuna vurgu yapan Yılmaz, "Feriştahı gelse korkmuyoruz. Vereceğimiz bir canımız kaldı onu da demokrasi uğruna sandıkta vermeye hazırız" dedi.