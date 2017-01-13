Yılmaz: "Kur atakları parayı eritir!"

Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: Biz paramızın itibarını koruyamazsak, vatandaş, kendini başkasının parasını alarak korumaya alır. Vatandaşı, döviz tutmamaya ikna etmemiz gerekir.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve 25. dönem MHP Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Vatandaşın döviz satması sonuçtur. Yapılması gereken vatandaşın cebine dolar koyma refleksi göstermemesini sağlamaktır. 2017’de kendi eylemimizin öznesi olmamız lazım” dedi. Durmuş Yılmaz, dövizdeki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şöyle konuştu, “Vatandaşın döviz aşkını bitirmek lazım. Bunun için de enflasyonu bitirmek lazım.



Ali Rıza Bey ile Ayşe Hanım’ın TL’den başka parayı cebine koymayı düşünmemesi lazım. Bu da; büyümeyi sağlayacak finansal ve fiyat istikrarını, güveni ve beklentiyi doğru yönetmekten geçiyor. Şu anda tam bir geçiş noktasındayız. Yüzde 80 enflasyonu hatırlayan nesil azalıyor. Yeni neslin böyle bir hafızası yok. Biz onlara bunu gösterebilirsek, Türkiye buradan çıkar.

Meselâ; en çok yabancı sermayenin girdiği ülkelerden biri Avustralya. Çünkü reel sektör geniş yatırım imkânı sunuyor. Bu, dolarizasyon değil. Orada yerli halk kendi parasıyla tasarruf ediyor. Kendimize ‘Neden Avustralya’nın yerli halkı tasarrufunu başka bir ülke parasıyla yapmıyor?’ diye de sormak lazım. Yapmıyor, çünkü, ulusal parasının itibarı korunuyor, ulusal paranın değeri enflasyonla aşındırılmıyor.”



İTİBARINI KORUMALIYIZ

Durmuş Yılmaz, TL kampanyalarına bir Merkez Bankacı gözüyle bakıyor. Hemen, “Vatandaşın cebine koyduğun paranın itibarını korumamız lazım. İthalat ihracat yapan şirketin hesabında döviz olması normal de; hane halkının bankada 90 küsur milyarlık doları olması kötü. Biz paramızın itibarını koruyamazsak, vatandaş, kendini, başkasının parasını alarak korumaya alır” diyor.

TEMMUZ'DAKİ DONDURMA

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, bugün 35 yaşın üzerinde olan üreten, tüketen ve çocuklarının geleceği için karar alan vatandaşın hafızasında hâlâ kur krizlerinin ve yol açtığı kazançların canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini anlatıyor. Yüzde 80’lerden yüzde 7-8 aralığına gerileyen enflasyonun artık buralarda ‘yapışkan’ hale geldiğine işaret eden Durmuş Yılmaz, şöyle konuştu, “Kur ataklarıolduğunda paranızın değeri, Temmuz sıcağında eriyen dondurma gibidir. 2001 krizini yaşadığımızda doğan çocuklar bugün 16 yaşında. O dönemde 10 yaşında olanların da böyle bir hafızası olmadığını düşünün, hatta 15 yıl daha geriye gidin...



Bugün 35 yaşından küçük olanların yüksek enflasyon dönemiyle ilgili bir tecrübeleri yok. Nüfusun geriye kala kısmının ise çok acı tecrübeleri var. Üstelik bunlar üreten, tüketen karar alan, 16 yaşındaki çocukları için harcama ve tasarruf yapan esim. Biz 35 yaş üstündekilere o zaman ne dedik; ‘dövize dokunan yanar.’ Halbuki dövize yatıranlar abad oldu... Bu hafıza taze olduğu sürece toplumun dövize olan yaklaşımı devam edecek. Bizim ne yapıp edip bu hafızayı silmemiz lazım. Yılın başında vatandaşın cebine koyduğunuz 100TL’yi yıl sonunda 90 TL’ye düşürüyorsanız, buna parasal aldanmanın ne olduğunu bilen, rasyonel hiç bir birey razı olmaz.

KUL HAKKINA GİRER

Biz, ulusal paramızın itibarını korumak zorundayız. Enflasyon, nesiller arasında adaletsizlik getirir.

Enflasyon, kul hakkıdır. Vatandaşın döviz satması sonuç; asıllan vatandaşı döviz pozisyonu tutmamaya ikna etmektir.”