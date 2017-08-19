Yılmaz Özdil'den Akşener'e teşekkür

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 18 Ağustos tarihli köşe yazısındaki çağrıya kulak veren Meral Akşener'e teşekkür etti.

PKK'lı teröristler 2006 yılında Astsubay Levent Çelik'in evini basmış, teröristlerin namlusundan çıkan kurşunlar Çelik'i şehit ederken, o zaman 7 yaşında olan oğlu Levent Mete Çelik'i de gazi yapmıştı.

Deneyimli gazeteci Yılmaz Özdil, 18 Ağustos cuma günü yayınlanan köşe yazısında, babası PKK'lı teröristlerce şehit edilen, dedesi aynı gün kalp krizi geçiren 18 yaşındaki gazi Levent Mete Çelik'i köşesine taşıdı.

Çelik'in 3 kilogram kilo fazlasıyla Harp Okulu'na alınmadığını ve özel üniversitelerde de 'şehit çocuğu' olmasına rağmen mağdur edildiğini vurgulayan Özdil, Levent Mete Çelik'in mağduriyetinin giderilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Yılmaz Özdil'in eğitim masraflarıyla ilgili çağrısına Meral Akşener'den cevap geldi.

Bugünkü köşe yazısında Akşener'in duyarlı tavrı için teşekkür eden Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Levent'in gazi oğlu Levent emin ellerde, müsterih olun. “Ben de varım” diyerek imeceye katılmak isteyen dünyanın en büyük ailesi, yurtseverlere teşekkür ederim. Sessiz sedasız sahip çıktığı, okuttuğu yüzlerce çocuğa Levent'i de ekleyen, bu tür desteklerinin duyulmasını ayıp sayan, kendisine söz verdiğim için ismini açıklamayacağım :) değerli hanımefendi Meral Akşener'e yürekten teşekkür ederim, iyi ki varsınız."

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