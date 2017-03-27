Yılmazer'in kızları tutuklandı

Hrant Dink cinayeti davası kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in iki kızı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Ankara ve Sakarya'da geçen hafta gözaltına alınan Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yıldırım, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı Hasan Yılmaz tarafından sorgulanan iki kardeş, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FETÖ üyesi oldukları öne sürülen iki kardeş kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ise halen Hrant Dink cinayeti, yasadışı dinleme ve Selam Tevhid Kumpası soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor.