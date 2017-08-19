Yine Atatürk Anıtı'na saldırı!

Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çekiçle saldırı gerçekleşti. 30 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, Atatürk heykelinin kol ve göğüs bölgesinin çekiç darbeleriyle hasar gördüğü belirlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi’ndeki Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Ulu Önder Atatürk’ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta saat 14.30’da elinde çekiçle sakallı bir kişi geldi.





Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki Atatürk’ün heykeline vurmaya başladı. Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı , Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı.

Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı’ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı.

Emniyet Müdürlüğü’nü götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Yeşil’in sorgusu sürüyor.