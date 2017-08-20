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Yine Atatürk Anıtı'na saldırı!
Yine Atatürk Anıtı'na saldırı!
Diyarbakır'da Atatürk Anıtı’na çekiçle saldırı gerçekleşti. 30 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, Atatürk heykelinin kol ve göğüs bölgesinin çekiç darbeleriyle hasar gördüğü belirlendi.
20 Ağustos 2017 Pazar 17:20
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.