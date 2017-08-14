Yine gıda zehirlenmesi... 31 asker hastanelik oldu!

Sivasta 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 31 asker, öğle saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde askerlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik hizmetlerini yapan 31 asker öğle saatlerinde karın ağrısı rahatsızlığı yaşadı. Bunun üzerine askerler komutanları nezaretinde gruplar halinde Numune Hastanesi acil servisine götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile yapılan muayenelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Kontrolden geçirilen askerler taburcu edilerek birliklerine döndü.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir."