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Yoğun bakımda 'halay'

Yoğun bakımda 'halay'
İstanbul'daki özel bir hastanedeki yoğum bakım ünitesinde çalışan hasta bakıcının halay çekip göbek attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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