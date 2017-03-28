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Yoğun bakımda 'halay'
Yoğun bakımda 'halay'
İstanbul'daki özel bir hastanedeki yoğum bakım ünitesinde çalışan hasta bakıcının halay çekip göbek attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
28 Mart 2017 Salı 09:26
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