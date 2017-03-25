Yoğun sis nedeniyle seferler iptal!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları da Eminönü ve Üsküdar, Eminönü ve Kadıköy, Karaköy ve Kadıköy, Kadıköy ve Beşiktaş ile Çengelköy ve İstinye arasında yapılan vapur seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını Twitter'dan paylaştı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,

EMINÖNÜ -ÜSKÜDAR

EMINÖNÜ-KADIKÖY

KARAKÖY-KADIKÖY

KADIKÖY-BESIKTAS ve

ÇENGELKÖY-ISTINYE seferlerimiz yapılamamaktadır."