Yoksulluk sınırı 5 bin 106 liraya çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5 bin106 liraya çıktı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.50 arttı, ve dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da bin 567 liraya çıktı.

Rapora göre geçtiğimiz ay ortalama 3.61 lira olan ortalama sebze kilogram fiyatı Kasım'da 3.98 liraya yükseldi. Rapora göre et fiyatlarında da belirli bir miktar gerileme yaşandı.

Türk-İş'in açıklamasında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 33, yılbaşına göre 135, geçen yılın aynı ayına göre de 151 lira artış gösterdi. Yoksulluk sınırı ise son bir ayda 75 lira, yılbaşına göre 441 ve geçen yılın kasım ayına göre 491 lira arttı" denildi.

'BEKAR İŞÇİ İÇİN GÜNLÜK YAŞAM MALİYETİ NET 1.949 LİRA'

Türk-İş tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti: "Halen aile bireyleri dikkate alınmadan, tek bir işçi için hesaplanan aylık net asgari ücret 1.404 lira olmasına karşın, Türk-İş tarafından bekar bir işçi için hesaplanan yaşam maliyeti günümüzde aylık net 1.949 liraya yükseldi. Aile faktörü dikkate alınmadan sadece bir kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasındaki fark ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır. Aradaki fark giderilmeden var olan asgari ücrete hedeflenen enflasyon temel alınarak aynı oranda veya birkaç puan üzerinde ücret zammı yapılması yoksulluğun sürmesi anlamındadır."

Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Kasım ayında açlık sınırı 1.416 lira, yoksulluk sınırı 4.615 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1.544 lira, yoksulluk sınırı 5.030 liraydı.