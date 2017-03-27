Yoksulluk sınırı 5 bin TL'ye dayandı

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira 76 kuruş, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için zorunlu olan harcamaları yani yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira 31 kuruş oldu.

Türk-İş’in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira oldu. Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı araştırması”nın mart ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” bin 480 lira 76 kuruş; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 4 bin 823 lira 31 kuruş oldu. Mart ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 853 lira 89 kuruş olarak hesaplandı.