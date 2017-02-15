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YÖK'ten şehit ailelerine müjdeli haber

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YÖK'ten şehit ailelerine müjdeli haber
YÖK, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan personel ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversiteye kayıtlı yakınlarını ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık" dedi. 

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