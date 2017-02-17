YÖK'ten üniversitelerin akademisyen kadrolarına takviye

YÖK Başkanı Saraç, KHK ile ihraç yaşanan üniversitelerin öğretim üyesi kullanma izin taleplerini hiç bekletmeden hatta üniversitedeki süreçlerden çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırdıklarını bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraçlara ilişkin açıklama yaptı.

Darbe girişiminin ardından yükseköğretim kurumlarından ihraçlar yaşandığını belirten Saraç, "Elbette bizim birinci vazifemiz, bu ihraçların yükseköğretim kurumlarında sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerine bir sekte vurmaması. Bunun için YÖK'ün tedbirler alması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu da bu şuurla bir müddetten beri bir çalışma sürdürüyor. Bu hafta da dahil, özellikle ihraçların yoğun yaşandığı üniversitelerin rektörlerini YÖK'e davet ediyoruz. Onlarla istişareler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu ihraçların eğitim öğretimine sekte vurmaması, öğrencilerin eğitimlerinde nitelik kaybına uğrayarak mağdur olmaması için almamız gereken tedbirleri masaya yatırıyoruz, müzakere ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde de kadro takviyeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saraç, ihraçların yoğun yaşandığı üniversitelerin öğretim üyesi kullanma taleplerini hiç bekletmeden hatta üniversitelerdeki süreçlerden çok daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırdıklarını bildirdi.





Öğretim üyeleri dışındaki araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi kadro ihtiyaçlarının da her yıl belirlendiğini dile getiren Saraç, "Mevzuat bunu YÖK'ün planlamasına bırakarak üniversitelere tevzi yapılmasını öngörüyor. Öğretim üyesi dışındaki bu kadroların da üniversitelere dağıtımında ihraçları çok önemli hatta birincil derecede bir faktör olarak değerlendiriyoruz. Çünkü üniversitelerimizde bir eğitim öğretim elemanı, akademik eleman sıkıntısı yaşanmaması için tedbir almamız lazım. Bunu da alıyoruz. Araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi dağıtımında da buna da dikkat ediyoruz." diye konuştu.

İhraç edilen akademisyenler arasında danışmanlık yapanların bulunduğunu hatırlatan Saraç, "Danışmanlıktaki sınırlar da dahil olmak üzere bazı kararlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. İhraç edilen akademisyenlerin üzerindeki danışmanlıkların o üniversitede ilgili enstitülerce başka öğretim üyelerine devrinde kısıtlar varsa o kısıtların kaldırılmasına yönelik de bir dizi kararımız var." dedi.

Tez danışmanlıklarında eğitimin kalitesini sağlamak üzere her öğretim üyesinin üzerinde belirli sayıda öğrencinin olabileceğine yönelik kararın bulunduğunu hatırlatan Saraç, "Burada bir esneklik oluşturmak üzere bazı kararlar aldık." bilgisini paylaştı.

Süreci üniversite rektörleri ile yürüttüklerini anlatan Saraç, "Eğitim ve öğretimdeki niteliğin darbe teşebbüslerine rağmen daha da yükselerek devam edeceği hususunda bir kanaat taşıyorum. Eğitim öğretimde kalite çıtasını yükseltmeye yönelik gayretlerimizi bu darbe teşebbüsü durdurmadı." değerlendirmesini yaptı.