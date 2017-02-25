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Yokuş: Türkiye, parti devletine doğru gidiyor

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Yokuş: Türkiye, parti devletine doğru gidiyor
TÜRK Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, performans sisteminin kamu kuruluşları arasında iç karışıklığa, olumsuz rekabete ve niteliksiz hizmete yol açacağını söyledi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun performans sistemi açıklamalarını eleştiren Fahrettin
Yokuş, iktidarın, bu yolla yandaşını memur kadrolarında tutmanın yolunu açtığını söyledi. Artık kadrolara KPSS puansız, sözlüyle alım yapılacağını ifade eden Yokuş, şöyle devam etti: “Yani yandaşını seçecek. Ne olursa olsun KPSS bir bilgi birikimi ölçütüdür. Bu, KPSS’den 0 puan da alsa alırım,100 puan da alsa sözlüsüz almam demektir.

Performans sistemi ile başlayıp istediğimiz zaman memuru atalım algısı, sonraları tekrar tekrar 15 Temmuz ihanetleriyle yüz yüze kalmamıza sebep olacak. Çünkü liyakat, bilgi birikimi, tecrübe değil yandaşlık ve cemaat tercih ediliyor. Sistemde planlanan puan verme yönteminin kamu kuruluşlarında siyasi, ideolojik, mezhepsel ve sendika ayrımlarına yol açacak Vatandaş memura not verecek diyorlar. Bir kere vergi dairesine gitmiş vatandaş memuru nasıl tanıyacak? İkincisi amirler puan verecek diyorlar. Siyasi bir kararla gelmiş amir, çalışanları arasında ayrım yapabilir. Devlet parti devletine doğru gidiyor. Bakanın açıklamasına dikkat ederseniz diyor ki: ‘15 Temmuz’a bu yüzden geldik.’ Yani memuru işten atamadığımız için demek istiyor.”

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