Yeni Camii Hünkâr Kasrı bu ay sanatının klasik ve modern yorumlarını birlikte harmanlayan Sabriye Şeker'in kendine has zengin düzenlemelerle hazırladığı eserlere ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının olgunluk dönemi eserlerinden oluşan "Yol Arkadaşım; Sanat" adlı Tezhip ve Minyatür Sergisi yarın açılıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın ev sahipliğindeki sergi 22 Mart tarihine kadar görülebilir.

