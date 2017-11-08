Yol Ayrımı'nın galası yapıldı

Şener Şen'in başrolünde oynadığı "Yol Ayrımı" filminin galası yapıldı.

Şener Şen'in başrolünde oynadığı "Yol Ayrımı" filminin galası yapıldı.

Birçok kült filme imza atan Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği filmin gala gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Şener Şen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Av Mevsimi"nin ardından 7 yıl sonra ilk defa beğeneceği bir senaryo geldiği için bu filmde rol aldığını söyledi.

Turgul'un katılmadığı gecede, çok kıymetli bir ekiple çalıştıklarını aktaran Şen, "Yavuz Bey çok titiz olduğu için hazırlık çok önceden oldu. Biz de pek alışık olunmayan bir yöntem izledik, 1,5 ay kadar prova yaptık çekimden önce. Neredeyse bir tiyatro oyununun sahneye konması gibi hazırlık oldu. 2 ay da çekimler sürdü." diye konuştu.

Şen, gelecek senaryolara bağlı olarak bir sonraki filmini daha çabuk çekebileceğine dikkati çekti.

Filmde Şener Şen'in annesi rolünde yer alan Çiğdem Selışık Onat da film teklifini, özellikle Şen ve Turgul ile çalışmak istediği için kabul ettiğini dile getirdi.

Onat, filmi kendisi için bir hediye olarak kabul ettiğinin altını çizerek, "Ben Türkiye'ye döndüğümde bir anlamda emeklilik gibi yorumladığım bir başka yaşam düzeyine girmek, tiyatro ve oyunculuk dışında başka şeyler düşünmek istedim ama hayat sürprizlerle dolu. Beni kuyruğumdan yakaladı, yine film, oyunculuk ve hikayeler anlatma dünyasına çekti." ifadelerini kullandı.

SİNEMA SALONLARINA KALİTE GELECEK

Filmin başrollerinden Mert Fırat ise "Yol Ayrımı" gibi bir filmde oynamanın harika bir duygu ve büyük bir şans olduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu kaydetti.

Komedyen Cem Yılmaz da filmi daha önce izleme şansı bulduğunu ve bu filmin sinema salonlarına kalite getireceğine inandığını ifade etti.

"Ayla" başta olmak üzere, son günlerde gösterime giren filmlerin çok iyi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Uzun zamandır görmediğimiz performanslar izleyecek seyirci 'Yol Ayrımı'nda. O anlamda çok kıymetli. Şener ağabeyin yanı sıra oynayan bütün herkes çok iyi oyuncular." dedi.

Yılmaz, sinema sektörünün zorluklarına değinerek, "Zor filmler yapıyoruz. Seyirciye muhtaç filmler bunlar. Seyirci eğer izlemezse bu kalitede film yapmak çok zor. Çünkü işin ekonomisi kurtarmıyor büyük prodüksiyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Gala gecesine oyuncular Ozan Güven, Zafer Algöz ve Ahu Yağtu ile gelen Cem Yılmaz, Yavuz Turgul ve Şener Şen'den söz aldıklarını, seneye yaz aylarında, birlikte yeni bir çalışma yapacaklarını anlattı.

YOL AYRIMI

Yaklaşık 2,5 saat süren filmde ayrıca Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal ve Defne Kayalar rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği filmin müzikleri de Anjelika Akbar imzası taşıyor.

Erol Avcı'nın yapımcılığında çekilen "Yol Ayrımı"nın konusu ise özetle şöyle:

"Hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan Mazhar Kozanlı (Şener Şen), bunun için de agresif ve acımasız yöntemlerden kaçınmaz. Birgün trafik kazası geçiren Mazhar, kazadan sonra hayata yeniden tutunur. Belki böylece geçmişten bugüne fark etmeden taşıdığı ağır yükten de kurtulabilecektir. Kolay olmayan bu değişimle karşılaştığı yol ayrımında, ailesi önünde bir engel olarak beklemektedir. Mazhar, yaptığı tercihin bedelini ödemek ya da pes etmekle karşı karşıya kalacaktır. Çıktığı bu yolda yeni dostlar ve mekanlar bulacaktır."