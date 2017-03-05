Yolanthe Cabau, Müge Anlı'nın tahtına göz dikti!
Kurduğu vakıfla kızları fuhuştan kurtaran Yolanthe Cabau, şimdi de Hollanda’daki TV programıyla kayıpları bulup sevenleri kavuşturacak.
Galatasaraylı Wesley Sneijder’in yardımsever eşi Yolanthe Cabau, Hollanda’nın Müge Anlı’sı olmak için de kolları sıvadı.
Yolanthe Cabau, ‘RTL 4’ adlı kanalda yeni başlayan programında birbirlerini kaybeden aileleri ve sevenleri kavuşturuyor.
Cabau, ilk bölümde 1990’da geçirdikleri trafik kazası yüzünden birbirlerinden ayrı düşen iki kardeşi buluşturdu..
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.