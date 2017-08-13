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Yolcu otobüsü bir anda alev aldı

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Yolcu otobüsü bir anda alev aldı
İstanbul'dan Kastamonu'ya 49 yolcu taşıyan otobüs, hareket halindeyken alev aldı.

İstanbul'dan 49 yolcuyla Kastamonu'nun Abana ilçesine hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu merkez Daday Kavşağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinleri aracı durdurarak yolcuları ve eşyalarını tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Motor kısmı ve içerisinde zarar meydana gelen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolculardan Pakize Adalı, bir koku gelmesi üzerine kaptanın "arabadan çıkın" diye bağırdığını söyledi.

Kapıların açılmasının ardından otobüsün boşaltılmaya başlandığını anlatan Adalı, "Araba yanmaya başlayınca can havliyle dışarı çıkmaya başladık. Herkes çok panik oldu. Benim bacaklarımda sorun olduğu için tek başıma inemedim. Yeğenim vardı, kollarıma yapıştı beni aşağı indirdi. Yoksa kendim tek başıma çıkamazdım" dedi.

Daha sonra yolcuların bagajdaki eşyaları boşaltmaya başladığını dile getiren Adalı, "Benim bir çantam yandı ama çoğu eşyayı indirebildik. Şimdi Abana'ya gitmek için yeni gelecek otobüsü bekliyoruz" diye konuştu.

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