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Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

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Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Edirne’ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük çevreyolu Kütahya kavşağında devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çoban ile birlikte otobüste bulunan 31 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

"HIZLI GİDİYORDUK"

Öte yandan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi, “Arka kapının oradaki koltukta oturuyordum. Zaten hızlı gidiyorduk. Yollarda malum buzlu olduğundan viraja hızlı girince sağ-sol yaptı ve yan devrildi” iddialarında bulundu. 

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