Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 1291 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ankara karayolunun 175. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralıların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.