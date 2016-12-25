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Yolda PKK'lı teröristle çatışma çıktı

Yolda PKK'lı teröristle çatışma çıktı 1
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş açıp kaçmaya çalışan 1 PKK’lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü. Batman'da ise terör örgütü PKK'nın 'gri listede' aranan üst düzey bir ismi yakalandı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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