Yolsuzluk iddiaları çıkan Başbakan yurt dışına kaçtı

Eski Tayland Başbakanı Yinglak Şinavatra'nın, yolsuzlukla ilgili davadaki karar açıklanmadan önce Dubai'ye kaçtığı açıklandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Yinglak Şinavatra’nın partisi Puea Thai’den yetkililer, eski başbakanın geçen hafta ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Görevi ihmalle suçlanan Yinglak Şinavatra’nın ülke dışına kaçtığı geçen ortaya çıkmıştı, ancak nereye gittiği bilinmiyordu.

Yinglak Şinavatra duruşmaya gelmeyince, gıyabında bir tutuklama emri çıkartıldı ve kefalet ücretine el konuldu. Yinglak Şinavatra’nın ağabeyi, yine eski başbakanlardan Thaksin Şinavatra’nın da Dubai’de yaşadığı biliniyor. Taksin Şinavatra da 2008’de yolsuzluktan aldığı hapis cezasını yatmamak için Dubai’ye gitmişti.

Yinglak Şinavatra’nın partisinden üst düzey bir yetkili Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Önce Kamboçya, sonra da Singapur’a gittiğini duyduk. Sonra da Dubai’ye güvenle ulaştı ve şimdi orada” dedi.

‘ÇIKIŞ KAYDI YOK’



Polis yetkilisi Geneneral Srivara Rangsibrahmanakul ellerinde, Yinglak Şinavatra’nın ülkeyi terk ettiğine dair bir kayıt bulunmadığını ve konuyu yakında takip ettiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Wissanu Krea-ngam da Yinglak Şinavatra’nın yerinin ‘çok yakında’ net bir şekilde belirleneceğini ifade etti. Yargıçlar davanın karar duruşmasını 27 Eylül’e erteledi.

50 yaşındaki Yinglak Şinavatra ülkeye milyarlarca dolara mal olan pirinç sübvansiyon programı konusundaki suçlamaları reddediyor. Yinglak Şinavatra, iki yıl süren davanın sonunda suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir ve ömür boyu siyasetten men edilebilir.