Youtube'dan tarihi rekor!

YouTube'da ‘Despacito' adlı parçanın müzik klibi, Wiz Khalifa'nın ‘See You Again' adlı şarkısının tahtını kısa süre içinde sarsarak, en çok izlenen video olarak birinci sıraya yerleşti.

YouTube'da 3 milyardan fazla izlenen ‘Despacito', yeni bir rekora imza attı.

Cuma günü YouTube'dan yapılan açıklamada, Luis Fonsi'nin Daddy Yankee ile seslendirdiği ‘Despacito', geçen ay Psy'ın ‘Gangnam Style' adlı parçasının rekorunu geçerek birinci sıraya yükselen Wiz Khalifa'nın ‘See You Again' şarkısının iktidarının kısa sürmesine sebep oldu.

Parça aynı zamanda YouTube'da 17 milyondan fazla beğeni ile en çok ‘beğeni' alan video olma özelliğine de sahip.