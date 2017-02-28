YouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresi
Dünyada en çok izlenen video paylaşım platformu Youtube, yeni raporunu açıkladı. Rapora göre; Youtube sadece bir günde 1 milyar saati aşkın bir süre video izlenme süresine ulaştı.
YouTube 2013 yılında aylık izlenme süresinin 6 milyar saate yükseldiğini açıklamıştı. Yani son dört yılda YouTube’un ortalama izlenme süresi 5 katına çıktı.
1 milyar saatlik video izleme süresi ise yaklaşık 100 bin yıla denk geliyor.
YOUTUBE NE ZAMAN KURULDU?
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrinde yer alan Youtube, 2005 yılında 3 eski Pay Pal çalışanının ortaklığında kuruldu.
Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yükleniyor ve herkese açık bir şekilde paylaşım sağlanıyor.
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