Bugünkü YENİÇAĞ »

YouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresi

»
YouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresi
Dünyada en çok izlenen video paylaşım platformu Youtube, yeni raporunu açıkladı. Rapora göre; Youtube sadece bir günde 1 milyar saati aşkın bir süre video izlenme süresine ulaştı.

YouTube 2013 yılında aylık izlenme süresinin 6 milyar saate yükseldiğini açıklamıştı. Yani son dört yılda YouTube’un ortalama izlenme süresi 5 katına çıktı. 

1 milyar saatlik video izleme süresi ise yaklaşık 100 bin yıla denk geliyor. 

YOUTUBE NE ZAMAN KURULDU?

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrinde yer alan Youtube, 2005 yılında 3 eski Pay Pal çalışanının ortaklığında kuruldu. 
Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yükleniyor ve herkese açık bir şekilde paylaşım sağlanıyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
YouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresiYouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresiAile boyu powerbankAile boyu powerbankTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazKaçak telefon satışı patladı!Kaçak telefon satışı patladı!3310 efsanesi geri döndü3310 efsanesi geri döndüWhatsapp'ın yeni güncellemesinde o özellik yokWhatsapp'ın yeni güncellemesinde o özellik yokSosyal medyada teröre taviz yok!Sosyal medyada teröre taviz yok!Whatsapp'dan hikaye özelliğiWhatsapp'dan hikaye özelliğiÜrün takibinde 'mobil dönem' başlıyorÜrün takibinde 'mobil dönem' başlıyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti