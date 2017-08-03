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YPG Suriyeli sivilleri yağmaladı

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YPG Suriyeli sivilleri yağmaladı
Rakka operasyonunda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sivillerin evlerini yağmalaması üzerine, ABD güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler, ABD'nin askeri desteğinde, terör örgütü IŞİD ile mücadele bahanesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.

Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.

"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, IŞİD karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

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