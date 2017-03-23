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YPG ve ABD Rakka'ya böyle indi!

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YPG ve ABD Rakka'ya böyle indi!
ABD'nin Rakka yakınlarındaki Tabka'ya indirdiği Amerikan askerleri ile YPG'lilerin fotoğrafları yayınlandı.

ABD'nın, 21 Mart nevruz günü Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Rakka kenti yakınlarındaki Tabka Barajı'na, ABD askerleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG'lileri havadan helikopterle indirmesine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, tam teçhizatlı ABD askerleri ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içerisinde bulunan YPG'liler görülüyor. Havadan asker indirmenin yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtildi.

DSG'nin sosyal medya hesapları ile Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yeralan fotoğraflarda, hem ABD askerleri, hem de Demokratik Suriye Güçleri içerisinde yer alan YPG'liler görülürken, askerlerin bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

 

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