YSK, anket yasaklarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anketlere ilişkin yasakları yayınladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, referandum kampanya döneminde uymakla ‘zorunlu’ olduğu yayın ilkelerinin yanı sıra anketlere ilişkin yasakları da yayınladı.

YSK’nın yetkisi kaldırıldığı için anket yasağına uymayanlara da artık yayın ihlallerinde olduğu gibi yaptırım uygulanamayacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Hürriyet’e, “687 sayılı KHK ile YSK’nın yayın ihlali ve anket yasağına aykırılık halinde yaptırım yetkisi kaldırıldı. Parasını öde istediğin yayını yap, anketi yayınla dönemi başladı. YSK’dan ses var görüntü yok” dedi.

Referandum sürecinde 6 Nisan’da YSK’nın yayın, anket, siyasi reklam konularındaki uygulaması şöyle olacak:

YAYIN İHLALİ

1 Kasım seçimlerinden farklı olarak 16 Nisan referandumunda YSK, yine her perşembe RTÜK’ten gelen yayın ihlali raporlarını ele alacak ancak işlem yapamayacak. YSK, yetkisi kaldırıldığı için RTÜK’ün raporlarını arşivleyecek. YSK’nın belirlediği yayın ilkelerine ve eşitlik kuralına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyonları RTÜK denetleyip para cezası uygulayabilecek.

ANKET İHLALİ

YSK kararına göre, oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Belirlenen ilkelere aykırı anket yapılması halinde YSK’nın yaptırım yetkisi bulunmuyor.

SİYASİ REKLAMLAR

Siyasi reklamlara ilişkin YSK’nın denetim yetkisi kaldırılmadığı için yaptırım uygulaması 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi devam edecek. YSK ihlal tespiti halinde reklam yayınının engellenmesine karar verebilecek. Siyasi reklamlarda Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek. Ancak, siyasi partilerin verecekleri siyasi reklamlarda Türk bayrağı ve dini ibareler kullanılamayacak. Medya hizmet sağlayıcıları, 14 Nisan 2017 Cuma günü saat gece yarısına kadar olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekler. Ayrı bir reklam kuşağı düzenlenemeyecek. Aynı reklam kuşağında, birden çok partinin siyasi reklam yayını istemesi halinde; istekliler arasında kura çekilecek. Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücreti, siyasi partilere göre değişkenlik gösteremeyecek.