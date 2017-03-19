YSK, 'yasak' diyor, AKP dinlemiyor!

AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YSK'nın 'kamu araçlarıyla referandum için çalışma yasağı' kararına rağmen İstanbul'un dört bir yanı na 'Evet' afişleri asıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 15 Şubat 2017 tarihli kararına göre kamu araçlarının referandum propagandasında kullanılması yasak. Ancak AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu yasağı yok saydı. İBB'nin araçlarıyla caddelere ‘Evet' afişi ve bayrakları asıldı.

‘İZİN YOK, BELGE YOK'

En son İBB araçları İstanbul'un Adalar İlçesi'nde ‘Evet' bayrakları asılırken görüldü. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre YSK kararını hatırlatıp bu duruma tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Fakirin, fukaranın hakkı hukuku seçim propagandasında kullanılamaz. Kamu kaynaklarıyla miting yapıyorlar, kamu araçlarıyla propaganda yapıyorlar, kamu araçlarını afiş bayrak asmak için kullanıyorlar. Bu hem demokratik değil, hem hukuki değil, hem ahlaki değil” dedi. Ataman, İstanbulluların vergileriyle alınan bu araçların “evet” afişleri asmak için kullanılamayacağını vurgulayarak “Ortada ne bir izin ne de belge var. Sadece durumdan vazife çıkarıp bir yaranma var. Çünkü görevde, hakkındaki iddialarla teslim alınmış bir belediye başkanı var” diye konuştu.

YASALARI ÇİĞNİYORSUNUZ'

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın “İstanbul'a Ankara'dan müdahale olmasın” sözlerini hatırlatan Ataman “Böyle söylüyorsun ama İstanbulluların araçlarını Ankara'nın emrine veriyorsun. Korkuların nedeniyle yasaları çiğniyorsun” dedi. YSK'yı göreve çağıran Ataman şöyle devam etti: “Bu referandumda halkın kanaatlerinin doğru biçimde oluşmasını sağlamak YSK'nın görevi. Vergi alırken ayırım yapmıyorsanız, vergiler kullanılarak yapılan hizmetler de tek taraflı olmamalı. İşte tam da bu görüntüden dolayı ‘hayır' diyoruz. Çünkü bu düzene ‘dur' demek durumundayız. ”