YSK'da, referandum hazırlığı

Başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum hazırlıklarına başladı. YSK'nın 2 Nisan tarihine göre hazırlık yaptığı iddia edildi.

YSK, referandum sürecini yönetmek için 30 genelge hazırladı. Referandum kararı Resmi Gazete'de yayımlanır yayınlanmaz düğmeye basılacak ve bu genelgeler yürürlüğe girecek.

Genelgelerde sandık görevlileri; güvenlik, referandum süreçleri belirlendi. YSK, örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacağı iddia edildi.