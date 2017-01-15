Bugünkü YENİÇAĞ »

YSK'da, referandum hazırlığı

»
YSK'da, referandum hazırlığı
Başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum hazırlıklarına başladı. YSK'nın 2 Nisan tarihine göre hazırlık yaptığı iddia edildi.

YSK, referandum sürecini yönetmek için 30 genelge hazırladı. Referandum kararı Resmi Gazete'de yayımlanır yayınlanmaz düğmeye basılacak ve bu genelgeler yürürlüğe girecek. 

Genelgelerde sandık görevlileri; güvenlik, referandum süreçleri belirlendi. YSK, örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacağı iddia edildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hastaneden son durumu ile ilgili yapılan açıklama!Hastaneden son durumu ile ilgili yapılan açıklama!YSK'da, referandum hazırlığıYSK'da, referandum hazırlığı15 Temmuz'da top atışı bile yapılmış!15 Temmuz'da top atışı bile yapılmış!Sözde 'soykırım'ı hangi AKP'liler desteklemişti?Sözde 'soykırım'ı hangi AKP'liler desteklemişti?Fuat Avni hakkında önemli gelişme!Fuat Avni hakkında önemli gelişme!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 01 2017Kanla alınan vatan toprağı dolarla satılıyor!Kanla alınan vatan toprağı dolarla satılıyor!Kırkpınar ile Sumo güreşçisi karşı karşıya geldi!Kırkpınar ile Sumo güreşçisi karşı karşıya geldi!Adana Valiliği saldırısıyla ilgili flaş gelişme!Adana Valiliği saldırısıyla ilgili flaş gelişme!İlkokul kitabında çocuk istismarıİlkokul kitabında çocuk istismarı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti