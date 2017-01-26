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YSK'dan referandum kararı

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YSK'dan referandum kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, halk oylamasında bir sandık bölgesinde, mezra gibi toplu yerleşim birimlerinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulma işlemleri sırasında teşkil edilen sandık bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayısının 415'i aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kararda, halk oylaması sürecinin kısa olması nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesinin gerekli görüldüğü kaydedildi.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır." hükmü yer alıyor.

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