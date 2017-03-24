YSK’dan seçim torbası kararı

YSK, il ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 5.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına karar verdi.

Buna göre, bina sorumluları da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarca sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim torbası kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK, seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmesi konusunda karar aldı. Kararda, Seçim Takviminde belirlenen, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri ve sandık kurulu başkanlarının oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alma ve zamanında sandık yerinde bulundurma zorunluluğu anımsatıldı.

Sandık kurulu başkanlarına torba teslimi yapıldığında, sandık kurulu başkanlarının bu torbaları kendi imkanlarıyla evlerine götürdüğü ve muhafaza ettiğinin belirtildiği kararda, bu durumun bazı sıkıntılar oluşturduğu bunlar arasında ise kamuoyunda, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında YSK’nın ve bu uygulamanın eleştirilmesi olduğu ifade edildi.

Kararda, bandık kurulu başkanlarınca teslim alınan oy torbalarının korumasız, güvenliksiz ve günün şartlarına uygun olmayan şekillerde kendi evlerine ulaştırıldığı, bu suretle istenmeyen görüntülerin oluşmasına imkan verilerek, sandık kurulu başkanlarının da zor durumda bırakıldığı kaydedildi.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Sandık kurulu başkanlarının evlerinde ve araçlarında muhafaza ettikleri oy torbalarının gerekli güvenlik önlemlerinden de yoksun olduğuna dikkat çekilen kararda, ikametlerde muhafaza edilen oy torbalarının buralarda meydana gelebilecek hırsızlık ve yangın gibi olaylarda zayi olabileceği, bu nedenle ilçe seçim kurullarında oy verme günü beklenmeyen sıkıntılara ve oy verme işleminin zamanında başlaması konusunda gecikmelere yol açabileceği vurgulandı.

Tüm teşkilatlarda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 12 Nisan Çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmesi öngörülen malzeme torbalarının dağıtımı esnasında daha önceki seçimlerde istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi bakımından farklı uygulamaların belirlenerek tatbik edilmesi zorunluluğuna dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

“Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, il ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarca sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine, bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde, önceden yayınlanan ilgili genelge ve seçim takviminin uygulanmasına, ilçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarının eksiksiz tamamlamaları gerektiğine, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine oy birliği ile karar verildi.”