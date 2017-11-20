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YSK'nın yapısı değişiyor!

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YSK'nın yapısı değişiyor!
AKP'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapısının değişmesi için teklif vereceği öğrenildi.

AKP'nin bugün Meclis'e getireceği teklifte 16 Nisan referandumunda tarıtşma konusu olan mühürlü oylarla ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

Teklifte ayrıca YSK üyelerinin Danıştay ve Yargıtay gibi kurumlardaki görevlerine son verileceği, üyelerin sadece YSK'ya bağlı olacağı ifade edildi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.

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