"Yüce duygular büyük yüreklerde filizlenir"

Bir fotoğrafın hikayesi

HALİT KARTAL / VAN

Ağustos 2017 bir grup profesyonel fotoğrafçı arkadaşımla GAP gezisine çıktık. Yolumuz Van Muradiye şelalesine düştü. Çeşitli açılardan şelaleyi fotoğraflıyor öz çekimler yapıyoruz.

Gruptan koptuğum tek kaldığım bir an, bir kadının bana yaklaşıp bir şeyler söylediğini fark ettim.

Üzerimizdeki makinelerin büyüklüğünden ve büyük sırt çantalarımız yüzünden bir çok yerde insanlar bizlere ilgi gösteriyor ve fotoğraflarını çekmelerimizi istiyorlar, bu bizim gezilerdeki rutinimiz sayılır.

Adının sonradan Nuran olduğunu öğrendiğim kadın, kızı ve kocasıyla birlikte fotoğraflarını çekip çekemeyeceğimi sordu. Önce şaşırdım çünkü bu coğrafyada kadınlar genelde yabancılarla temas kurmaz. Ben elbette dediğimde kızını ve kocasını gösterdi, Arif Bey ve Gonca!

Yan yana durdular, ben kadrajıma Muradiye şelalesini bir güzel yerleştirmeye çalıştım…Sonra; koskoca fotoğrafçı adam ne biçim çekmiş demesinler diye ayrıca özendim.

Çekimleri yaptım “tamam” dedim, makine ekranında çekimlerin nasıl olduklarına bakarken, Arif bey yanıma yaklaşarak, kırık Türkçe’si ile “Bu çektiğin fotoğrafları internete koyabilir misiniz” diye sordu.

Şaşkınlığımı üzerimden atamadan, “Kızım lösemi hastası, kızımızın morale ihtiyacı var, sanırım insanların onunla konuşması ilgilenmesi kızımı mutlu ediyor diye de ekledi”.

O an bilinç dişi elbette dedim ama içimde yaşadığım “Yüce duyguların büyük yüreklerde olduğu gerçeğiydi.”

Bir babanın ve annenin naif yüreklerini görüp içlerindeki evlat sevgisini hissetmek müthiş bir zenginlikti. Bu güzel yürekli anne babanın Anadolu topraklarının insanlarına has temizlik ve saflıkla bunları söylemesi, nutkumun tutulmasına neden olsa da gözlerim ışıl ışıldı.

Gonca kendisi gibi dünya tatlısı anne babaya sahipti ve güvenli ellerdeydi bunu Gonca’nın konuşmasından, ses tonundan, davranışlarındaki samimiyetten hissedebiliyordum…

Aradan 10 dakika geçti, ben bedenime dalga dalga yayılan bu naif anların etkisiyle içime kapanmış, diğer arkadaşlarımın yanına küçük adımlarla ilerlerken, bir ara başımı kaldırdığımda Gonca’nın arkadaşlarıyla yanımdan geçtiğini fark ettim “Gonca merhaba” dedim Gonca “Sıcacık bir merhaba” dedi gözlerinin içi gülerek…

Ve zamanın durduğunu hissederek, uzaklaştım oradan.

İşte size bir fotoğrafın hikayesi.

NOT: Dünya tatlısı Gonca, instagramda “goncaulker6515” diye, Arif bey de facebook da “arifulker” diye varlar.