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Yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

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Yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı
Moğolistan bayraklı ‘Leonardo’ isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gittiği esnada gece saatlerinde Sarıyer Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1975 yılı yapımı olan ‘Leonardo' isimli 114 metre uzunluğundaki nehir tipi kuru yük gemisi, Kilyos açıklarında bel verdi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi gecenin ilerleyen saatlerinde ortadan ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Nene Hatun isimli arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyeti gemisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 11 kişilik mürettebatı kurtardı. Gece saatlerinde Rumeli Feneri'nden karaya çıkartılan mürettebat, ambulanslarla kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinden bu yana bölünen geminin iki parçasından birini halatla bağlayarak Türkeli Demir Sahasına götürdü. Geminin bir parçası burada demir attırılırken, diğer parçayı bağlama çalışmaları sürüyor. 

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