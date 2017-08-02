Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Yüksek Askeri Şura toplandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:52
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yüksek Askeri Şura toplandı
Ayasofya'da namazlı protesto
Mehmet Görmez veda etti
AKP heyetinin üzerine ‘idam ipi’ attılar
Abdullah Ağar paylaştı: Uzaylı PKK'lı
Akıncı Üssü Davası başlıyor
Motorla yayaya çarpıp, "neden aynaya bakmıyorsun?" diye bağırdı
Down sendromlu gencin 'damatlık' hayali gerçek oldu
Sinyal vermeyen sürücü, Aziz Yıldırım çıkınca...
'Putperestler' diyerek Atatürk büstüne saldırdı
Büyükerşen silahlı saldırı girişimi
Maçka Parkı'nda güvenlikçi rezaleti
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti
02 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Trump yönetiminden ayrılan en kilit 10 isim
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
HAVELSAN'da neler oluyor?..
Yandaş Yazar cevap veremeyince canlı yayını terk etti
Atatürk Türkiyesi Akşener'e bakıyor
Yüz nakli şart!
Bekir İrtegün'den bomba FETÖ itirafları
MHP'de Akşener için 625 istifa
Ensar'a 1000'e yakın kurs hakkı
Marmaris'te tekne faciası
MİT daha ikna edici bir senaryo düşünmeli
Trabzonspor Burak'ı resmen duyurdu
Hayvan yemine GDO onayı
Hükümetler kimi besler?
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
HAVELSAN'da neler oluyor?..
Yandaş Yazar cevap veremeyince canlı yayını terk etti
Atatürk Türkiyesi Akşener'e bakıyor
Yüz nakli şart!
Bekir İrtegün'den bomba FETÖ itirafları
MHP'de Akşener için 625 istifa
Ensar'a 1000'e yakın kurs hakkı
Marmaris'te tekne faciası
MİT daha ikna edici bir senaryo düşünmeli
Trabzonspor Burak'ı resmen duyurdu
Hayvan yemine GDO onayı
Hükümetler kimi besler?
Erdoğan'dan AKP'nin yıl dönümü talimatı
Euro tarihi zirveyi gördü
AKP'li Ünal: "Erdoğan'ın çağrısı parti değerlerinden uzaklaşanlara"
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.