Bugünkü YENİÇAĞ »

Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

»
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düştü.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği düştü. TBMM, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek, HDP’li Figen Yüksekdağ’ın vekilliğini düşürdü.

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine TBMM bilgisine sunuldu ve milletvekilliği düştü. Yüksekdağ geçtiğimiz yıl Kasım ayında dokunulmazlıkları kaldırıldıktan ve haklarında fezlekelerle ilgili ifade vermeye gitmeyen HDP’li vekillere düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Ünlü markanın sahibi gözaltına alındı!Ünlü markanın sahibi gözaltına alındı!Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştüYüksekdağ'ın milletvekilliği düştüPeşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!Peşmergebaşı Türkiye'ye geliyor!'Menfez Paşası'ndan şok ifade'Menfez Paşası'ndan şok ifadeZekai Aksakallı,'darbeci haini vuran aslanım' deyip Halisdemir'i öpmüşZekai Aksakallı,'darbeci haini vuran aslanım' deyip Halisdemir'i öpmüşBaşbakan'dan 'bozkurt' işaretiBaşbakan'dan 'bozkurt' işaretiSancaklı o olaydan sonra ilk kez Meclis'teSancaklı o olaydan sonra ilk kez Meclis'teSavcıdan, Zaman gazetesi okuma cezasıSavcıdan, Zaman gazetesi okuma cezası'Islak imza'da kumpas davası başladı'Islak imza'da kumpas davası başladıŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine retŞike kumpasında 'reddi hâkim' talebine ret
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti