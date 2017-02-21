HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düştü.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği düştü. TBMM, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek, HDP’li Figen Yüksekdağ’ın vekilliğini düşürdü.

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine TBMM bilgisine sunuldu ve milletvekilliği düştü. Yüksekdağ geçtiğimiz yıl Kasım ayında dokunulmazlıkları kaldırıldıktan ve haklarında fezlekelerle ilgili ifade vermeye gitmeyen HDP’li vekillere düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.